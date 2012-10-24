Слабка ліквідність українського ринку акцій не допускає стійкої гри на підвищення – експерт

Слабка ліквідність українського ринку акцій у даний час не дає можливості для стійкої гри на підвищення.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «торги на вітчизняному фондовому ринку в середу, 24 жовтня, проходили в негативному руслі». Гірше за інших у першому ешелоні Української біржі виглядали акції підприємств ГМК і комерційних банків. Папери Авдєєвського КХЗ впали у вартості на 3,99%, «Азовсталі» – на 2,30%. Оприлюднена в середу звітність меткомбінату розчарувала інвесторів. За підсумками дев'яти місяців чистий збиток «Азовсталі» збільшився більш ніж у 10 разів і становив 1,94 млрд грн. Акції «Укрсоцбанку» подешевшали на 3,83%, «Райффайзен Банку Аваль» – на 3,52%. Новина про зростання чистого прибутку «Райффайзен Банку Аваль» в 3-му кварталі не змогла підтримати котирування паперів емітента.

Як вважає О.Кушнарьов, «крім внутрішніх новин, однією з причин панівного на вітчизняному ринку песимізму стала слабка макроекономічна статистика з-за кордону». Так, індекс ділової довіри підприємців до економіки Німеччини у поточному місяці опустився до мінімуму за останні 2,5 року – 100,0 пункта – при очікуаному зростанні до 101,6 пункта. Дані виявилися несподіванкою для гравців і були зустрінуті продажами. Також не виправдала експертних очікувань загальноєвропейська статистика з діловій активності. Зведений індекс PMI єврозони у жовтні впав до 45,8 пункта, що виявилося мінімальним значенням індикатора з червня 2009 року.

За інформацією аналітика, «після обіду велика частина зарубіжних індексів відіграла втрати». Чинником ринкового зростання послужила звістка про те, що Греція вийшла на завершальний етап переговорів з питання про отримання нового кредитного траншу. Договір, підписання якого очікується найближчими днями, передбачає скорочення грецьких держвидатків і збільшення податків на 13,9 млрд євро у подальші два роки. При цьому, незважаючи на поліпшення зовнішньої кон'юнктури, індикатор Української біржі не послідував прикладу майданчиків Старого Світу і продовжив торгуватися на негативній території.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 24 жовтня, знизився на 2,05% – до 810,31 пункта. Загальний обсяг торгів склав 64 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 0,64% – до 311,89 пункта. Загальний обсяг торгів склав 82 млн. грн.