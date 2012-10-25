Індекс Української біржі в середу відновив річний мінімум - експерти

За підсумками середи індекс Української біржі оновив річний мінімум, закрившись на позначці 810,31 п. і втративши 2,05%, йдеться у переданому агентству УНІАН аналітичному звіті брокерської компанії "Відкриття".

Як наголошується у звіті, у цілому вчорашній день був багатий не тільки на зовнішні, а й на внутрішні інформприводи. З корпоративних новин аналітики відзначають вихід квартальних звітностей, які більшою мірою розчаровували інвесторів. Так, незважаючи на те, що «Райффайзен Банк Аваль» наростив прибуток, акції банку втратили 3,52%. Скоріш за все, очікування на ринку були вищі, ніж результати звіту. Негативну тенденцію підтримали і акції "Укрсоцбанку" (-3,83%). А ось в лідерах падіння банківського сектора виявився банк "Форум" (-7,82%).

У червоній зоні закрилися і акції гірно-металургійного сектора: Алчевський меткомбінат (-2,03%), "Азовсталь" (-2,30%) і Авдіївський коксохім (-3,99%). Змішаною динамікою закрилися акції машинобудівників: "Мотор-Січ" (-2,28%), "Луганськтепловоз" (-5,6%) тощо.

Як відзначається у звіті, торги на фондовому ринку США проходили зі змінним успіхом. «Спроби купувати ринок відбувалися на тлі відмінної статистики з ринку нерухомості», - йдеться у звіті.

Продажі нових будинків у вересні зросли на 5,7% до 389 тис. у річному перерахунку. Індекс вартості житла зріс за рік на 4,7%. Однак на цьому великий оптимізм закінчився і увага спекулянтів знову перемкнулася на індивідуальні історії. Папери FaceBook злетіли на 19% на тлі звітності, яка показала різке зростання доходів від реклами на мобільних пристроях. Однак такі акції, як у фармацевтичної компанії Eli Lilly впали на -2,7%. Як відзначають аналітики, деякі надії інвесторів були пов'язані із засіданням ФРС, проте монетаристи залишили свою політику без змін, і в підсумковій заяві було зазначено уповільнення зростання числа нових робочих місць і деяке прискорення темпів інфляції. Після заяви ФРС продажі на американському ринку посилилися, що дозволило індексу SNP 500 оновити мінімуми за останні півтора місяці. У результаті індекс Dow Jones впав на 0,19% до 13077,34 пунктів, а SNP 500 на 0,31% до 1408,75 пунктів.

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