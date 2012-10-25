Український ринок акцій в четвер показує різко відмінну від світових бірж динаміку

Український ринок акцій в четвер показує різко відмінну від світових ринків динаміку.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 12:00 четверга індекс Української біржі (UX) знизився на 2,35% - до 791,27 пункта. Загальний обсяг угод становив 20,8 млн грн, при цьому на фондовий ринок припало всього 6,5 млн грн. Серед лідерів зниження акції "Райффайзен Банку Аваль" (-5,26%), "Мотор Січі" (-5,15%), Авдіївського коксохіму (-3,63%).

Водночас на європейських фондових ринках сьогодні спостерігається підвищення. Зокрема, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,46% - до 5831,25 пункта, німецький DAX підвищився на 0,64% - до 7239,06 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,64% - до 3448,52 пункта.