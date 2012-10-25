Експерти: поточний місяць може стати найгіршим у посткризовій історії українського фондового ринку

Жовтень цього року має всі шанси увійти в посткризову історію українського фондового ринку як найгірший місяць.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, індекс UX в середу, 24 жовтня, продовжив падіння, після незначного зростання у вівторок. Таким чином, із 18-ти торгових сесій жовтня було зафіксовано лише 4 сесії зростання. Прогноз Fitch про девальвацію гривні на 10% до кінця 2012 року спровокував чергову атаку на українську валюту, курс якої вчора опустився до 8,19 грн/дол. Більшість компаній металургійного сектора України вже відзвітувала: їх результати виявилися значно гіршими за прогнози. Крім того, «Райффайзен Банк Аваль» (-3,5%), хоча й наростив чистий прибуток у третьому кварталі в 5,6 раза, але це було пов'язано зі списанням резервів під знецінені кредити. Чистий процентний дохід, як основне джерело доходу банку, знизився на 18%.

Водночас, зазначають аналітики, світові фондові індекси в середу стабілізувалися після значного падіння у вівторок. Зведений індекс активності менеджерів закупівель (PMI) єврозони знизився на 0,3 пункта до 45,8 пункта - це 3-річний мінімум. Після вжитих центробанками заходів по вливанню ліквідності аналітики чекали зростання цього показника до 46,5 пункта. Якщо його зниження продовжиться і до кінця поточного року, то економіці цього регіону не уникнути більш глибокого падіння, ніж на даний момент припускає консенсус-прогноз (-0,5%). Прискорилося зниження виробничого PMI і в Німеччині, яка раніше вважалася фортецею всієї європейської економіки в боротьбі з борговою кризою.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 24 жовтня, знизився на 2,05% - до 810,31 пункта. Загальний обсяг торгів становив 64 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,64% - до 311,89 пункта. Загальний обсяг торгів становив 82 млн грн.