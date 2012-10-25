Фондовики виступають проти введення акцизного податку на операції з цінними паперами

Учасники українського фондового ринку не підтримують введення акцизного податку на операції з цінними паперами. Як повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації «Фондове Партнерство», такого висновку дійшли члени асоціації після вивчення ініціатив Державної податкової служби України про внесення змін до Податкового кодексу.

Як відзначила президент АФП Ірина Заря, "цінні папери не є акцизним товаром, таким як, наприклад, тютюнові вироби, цей податок не забезпечить масового виходу українських емітентів на українські біржі і справедливого ціноутворення, бюджет не одержить додаткових надходжень" та ін. Крім того, за її словами, бажання ввести акцизний податок уже з 1 січня 2013 р. суперечить вимогам Податкового кодексу.

Водночас, за словами І.Зарі, учасники ринку підтримують ідею введення прозорішого оподаткування в частині податку на прибуток (тобто оподаткування кожної операції з цінними паперами), визначення фінансового результату як різниці між доходами і витратами (зближення фінансового і податкового обліків) та ін.

Нагадаємо, раніше Об'єднання учасників фінансового ринку у складі Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) та ін. звернулися до влади країни з проханням завадити "довільному тлумаченню" Державною податковою службою положень Податкового кодексу в законопроекті № 11285.