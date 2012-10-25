Українська біржа стала афілійованим членом Світової федерації бірж

18:56, 25 жовтня 2012
Фондовий ринок
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Українська біржа першою серед українських організаторів ринку одержала статус афілійованого члена Світової федерації бірж (World Federation of Exchanges, WFE).

Як повідомили УНІАН у прес-службі біржі, таке рішення Рада директорів WFE прийняла на зустрічі 14 жовтня 2012 р.

Як відзначили у прес-службі біржі, рік тому Українська біржа стала членом-кореспондентом WFE.

«Для нас дуже важливо, що наші колеги з федерації бірж визнали наявність організованого ринку в Україні, – сказав голова правління Української біржі Олег Ткаченко. – Наша наступна мета – стати повноправним членом WFE».

World Federation of Exchanges на сьогоднішній день об'єднує 76 найрозвиненіших бірж світу, 5 професійних асоціацій, 17 афілійованих членів і 24 учасників у статусі члена-кореспондента. Історія WFE налічує 52 роки.

Українська біржа почала свою роботу в березні 2009 р. На сьогоднішній день на ній запущено ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, розрахунки через центрального контрагента і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на Українській біржі 26 березня 2009 року. На сьогоднішній день до кошика індексу входять 10 найбільш ліквідних акцій.

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