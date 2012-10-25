Індекс Української біржі знизився на 3,52%, індекс ПФТС – на 1,11%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 25 жовтня, знизився на 3,52% – до 781,79 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становить 77,8 млн грн, з них на фондовому ринку – 24,5 млн грн, на строковому ринку – 53,2 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Райффайзен Банку Аваль» (-7,30%), «Азовсталі» (-5,02%), «Укрнафти» (-3,72%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,11% – до 308,41 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив лишень 4,7 млн грн, з них на облігації підприємств припало 4 млн грн, на акції – 0,7 млн грн.