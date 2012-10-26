«Фідобанк» придбав КУА «СЕБ Есет Менеджмент Україна»

«Фідобанк» (Київ), власником якого є екс-голова правління “УкрСиббанку” Олександр Адарич, 25 жовтня 2012 року завершив операцію з купівлі КУА «СЕБ Есет Менеджмент Україна». Про це мовиться у прес-релізі банку.

Згідно з наданою інформацією, раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл ПАО «Фідобанк» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «СЕБ Есет Менеджмент Україна». Внаслідок зміни власника КУА «СЕБ Есет Менеджмент Україна» змінить свою назву на ТОВ «КУА «Фідо інвестментс». Вартість операції не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2012 р. шведська група SEB оголосила про завершення операції з продажу свого українського дочірнього «СЕБ Банку» (м. Київ) групі компаній, власником яких є Олександр Адарич. До цього повідомлялося, що SEB підписала угоду про продаж свого роздрібного банківського бізнесу в Україні місцевій групі «Євробанку», підконтрольній О.Адаричу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Фідобанк» (раніше «СЕБ Банк» і Банк «Ажіо») створене в 1991 році.

Станом на 1 липня 2012 року за обсягом активів «Фідобанк» займав 68-ме місце серед 176 банків з активами 2,422 млрд грн.

КУА «СЕБ Есет Менеджмент Україна» зареєстрована в листопаді 2005 року. Під управлінням КУА перебувають два відкриті фонди.