Український ринок акцій рвонув угору

На українському ринку акцій у п'ятницю спостерігається підвищення.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 13:11 п'ятниці індекс Української біржі (UX) підвищився на 4,66% - до 818,21 пунктав. Загальний обсяг операцій становить 60,3 млн грн. Серед лідерів підвищення акції «Укрсоцбанку» (+12,24%), «Донбасенерго» (+10,46%).

Водночас європейські ринки показали відмінну від українського ринку динаміку. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,62% - до 5769,29 пункта, німецький DAX знизився на 0,39% - до 7171,91 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,39% - до 3398,24 пункта.