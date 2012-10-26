Індекс Української біржі підвищився на 5,41%, індекс ПФТС знизився на 0,71%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 26 жовтня, підвищився на 5,41% - до 824,05 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 121, 8 млн грн, з них на фондовому ринку - 40 млн грн, на строковому ринку - 81,6 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрнафти» (+7,20%), "Донбасенерго" (+6,82%), "Азовсталі" (+6,45%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,71% - до 306,21 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив усього 168,5 млн грн, з них на ОВДП припало 149,9 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн, на акції - 17,5 млн грн.