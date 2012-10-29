Біржі NYSE Euronext і NASDAQ скасували торги через загрозу урагану «Сенді»

Біржі NYSE Euronext і NASDAQ оголосили в неділю ввечері про відміну торгів через насування на північний схід США урагану «Сенді», повідомляє Газета.RU з посиланням на CNBC.

«NYSE Euronext не працюватиме в понеділок і, можливо, у вівторок. NASDAQ також буде закрита», - йдеться на сайті CNBC.

Як повідомляв УНІАН, тропічний шторм "Сенді", який сформувався в західній частині Карибського басейну, рухається зі швидкістю 17 кілометрів на годину на північний схід, пориви вітру досягають 130 кілометрів на годину.

У понеділок, за прогнозами синоптиків, ураган може досягти північного сходу США. У зв'язку з цим було прийнято рішення призупинити роботу громадського транспорту в Нью-Йорку і Вашингтоні. Phillips 66 і NuStar Energy LP and Hess Corp. вже повідомили про призупинення робіт на нафтопереробних заводах і скорочення обсягів видобутку сировини.