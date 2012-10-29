WIG-Ukraine минулого тижня знизився на 0,94%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine закінчив торги минулого тижня 0,94% зниженням, закрившись на мінімальних значеннях торгів останніх п'яти сесій на рівні 703,18 пункта на тлі мінусових значень головних індексів польського ринку цінних паперів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, зниження українського індикатора виявилося нижчим за більшість основних індикаторів польського фондового ринку за винятком індексу середніх компаній mWIG40, який втратив 0,7%, та індексу компаній Центральної і Східної Європи WIG-CEE, який додав 0,29%.

Більшість інших основних індикаторів ВФБ втратили в межах від 1,1% до 1,85% на тлі 1,3% мінуса польських "голубих фішок".

Серед одинадцяти українських емітентів, що входять до WIG-Ukraine, минулий тиждень на плюсі закінчили три компанії на чолі з найбільшою українською компанією на польському ринку - Kernel, яка збільшила капіталізацію майже на 1,7%.

Виробник акумуляторів Westa і молочних продуктів Milkiland подорожчали за останні п'ять торгових сесій на 2,8% і 1,5% відповідно.

Папери інших компаній з України, крім KDM Shipping, який закрився на тому ж рівні, подешевшали в межах від близько 1,5% до майже 9%.

Лідером падіння став вугледобувник Sadovaya Group, акції якого минулого тижня досягли нового історичного мінімуму на рівні 2,44 злотого за штуку (1USD=3,1PLN).

На 7,5% обвалилися котирування Industrial Milk Company, який також досяг на попередньому тижні історично максимальної ціни.

Індекс польських компаній WIG-Poland втратив за останні п'ять торгових сесій більш як 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив попередній тиждень 0,3% плюсом після зростання на 3,7% раніше, чим фактично нівелював досягнуте за перший тиждень жовтня зростання.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Індекс, який стартував з тисячі пунктів, досяг свого мінімального значення у травні поточного року на рівні близько 590 пунктів.

WIG-Ukraine, що втратив за першу половину поточного року більш як 8%, до кінця серпня додав близько 16%, після чого знову почав знижуватися. До початку жовтня індекс котирувався на рівні 0,5% вище за початок поточного року.

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