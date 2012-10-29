Мінфін проведе 30 жовтня позаплановий аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 30 жовтня позаплановий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонує до продажу 5- і 7-річні гривневі ОВДП, а також 3-річні індексовані ОВДП з датою погашення 28 жовтня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 23 жовтня залучив до держбюджету 1,006 млн грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

Довідка УНІАН. На 29 жовтня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 187,13 млрд грн, при цьому у власності НБУ є держпапери на суму 95,393 млрд грн, банків — 75,47 млрд грн, нерезидентів — 6,108 млрд грн.