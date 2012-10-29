На українському ринку акцій - рекордне зростання

На українському ринку акцій спостерігається рекордне зростання.

Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 16:00 понеділка індекс Української біржі (UX) підвищився на 7,44% - до 885,36 ​​пункту. Загальний обсяг угод склав 69 млн грн, при цьому на фондовий ринок довелося всього 14,7 млн грн. Серед лідерів підвищення - акції "Азовсталі" (+11,65%), "Укрсоцбанку" (+10,86%), "Укрнафти" (+9,26%).

У той же час європейські фондові ринки сьогодні демонструють відмінну від українського ринку динаміку. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,30% - до 5789,04 пункту, німецький DAX знизився на 0,46% - до 7198,68 пункту, французький CAC-40 знизився на 0,89% - до 3404,48 пункту.