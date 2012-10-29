Індекс Української біржі підвищився на 6,2%, індекс ПФТС - на 2,35%
18:42, 29 жовтня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 29 жовтня, підвищився на 6,2% - до 875,15 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 93 млн грн, з них на фондовому ринку - 26 млн грн, на строковому ринку - 66,8 млн грн.
Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрсоцбанку» (+9,74%), Авдіївського коксохіму (+8,16%), «Центренерго» (+8,13%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,35% - до 313,40 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 40,4 млн грн.
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