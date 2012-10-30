Український ринок акцій сьогодні знижується після двох днів підйому.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 12:00 знизився на 2,48% - до 853,42 пункта. Загальний обсяг операцій становить 43 млн грн, з них на фондовий ринок припало 7,3 млн грн. Серед лідерів зниження - акції "Азовсталі" (-3,10%).

Водночас на європейських ринках акцій сьогодні спостерігається підвищення. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,79% - до 5840,72 пунктау, німецький DAX підвищився на 0,93% - до 7270,22 пункта, французький CAC-40 підвищився на 0,96% - до 3441,54 пункта.