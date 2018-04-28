На фондових ринках – штормове попередження

Яким буде цей тиждень для світових фондових ринків. Події, які можуть серйозно вплинути на ринкові настрої (аналітичний огляд)

Найпопулярніша стратегія – “моя хата скраю”

Інвестори на світових фондових ринках, найімовірніше, спробують перечекати вісім днів, що залишилися до президентських виборів у США, не роблячи зайвих рухів доти, доки не стане ясно, хто буде главою нової адміністрації, і доки у них не з'явиться можливість оцінити наслідки з погляду фінансових ринків. Мляве зниження котирувань на поточному тижні – набагато вірогідніший сценарій, ніж бурхливе ралі. Разом з неоднозначними макроекономічними показниками і корпоративною звітністю додатковим приводом для неспокою є потужний ураган на східному узбережжі США. Вчора у зв'язку з тим, що розбурхана стихія дісталася до Нью-Йорка, торги на Волл-стрит проводилися виключно в електронному режимі. Цей чинник також обмежив обсяги торгів на міжнародних ринках. “Ветерани” фондового ринку, безумовно, пригадають події 1987 року, коли на тлі такої ж слабкої макроекономічної ситуації ураган обрушився на Лондон – тоді це спровокувало глобальний спад. За підсумками торгів у перший понеділок після урагану 1987 року спостерігався найзначніший обвал котирувань у процентному виразі. Чи повториться такий розвиток подій цього разу? Більшість учасників ринку, які вже зайняли вичікувальну позицію, мабуть, віддадуть перевагу стратегії “моя хата скраю”.

Сезон звітності у США добігає кінця

Відзвітувати залишилося тільки великим нафтовим компаніям, тож настрій на світових ринках цього тижня визначатиметься переважно новинами з Європи: на порядку денному стоїть питання про виділення Греції наступного траншу фінансової допомоги. Крім того, інвестори уважно стежитимуть за наслідками урагану, що наближається до східного узбережжя США. Шторм піде з регіону до п'ятниці, тобто тоді, коли буде опубліковано найважливіший економічний індикатор цього тижня – щомісячний звіт про зайнятість поза сільським господарством. Трохи раніше, у четвер вранці, коли стане ясно, якими насправді є наслідки шторму – незначними, що дозволить інвесторам зітхнути з полегшенням, чи важкими, що викличе ще більший неспокій, – буде опубліковано дані про промислове виробництво у Китаї, Європі та США.

Серед ключових подій цього тижня можна виділити:

Вівторок. Прем'єр-міністр Німеччини Вольфганг Шойбле дасть інтерв'ю телеканалу ZDF. Як очікується, у своєму виступі політик висловить сумнів у здатності Греції виконати поставлені завдання. Італія планує розмістити облігації, прибутковість яких покаже, як інвестори оцінюють ризики регіону. У Європі вийдуть щомісячні дані щодо ділового оптимізму в економіці, у США – оновлена статистика споживчої впевненості Conference Board. Свої показники опублікує низка великих європейських банків, зокрема Deutsche Bank і UBS. BP випустить фінансові результати і, як очікується, прокоментує запропоновану операцію з «Роснафтою».

Середа. У США вийде індекс PMI Чикаго, у Європі – дані щодо споживчою впевненості GFK – це все, на що варто звернути увагу. Також опублікує свою звітність GM.

Четвер. Основний інтерес представляють щомісячні дані щодо промислового виробництва чотирьох найбільших економік. Першим свій звіт випустить Китай, потім вийде індекс ділової активності ISM, який задасть тон американському ринку на частину дня, що залишилася. З компаній свою звітність випустить ExxonMobil.

П'ятниця.Найголовніша звітність п'ятниці – дані про зайнятість поза сільським господарством США за минулий місяць. За прогнозами економістів, число робочих місць у жовтні збільшилося на 120 тис у порівнянні з 114 тис у вересні. У США наступлять останні вихідні перед президентськими виборами.

Головний стратегіст Кріс Уїфер, стратегіст Ованес Оганісян, аналітик Іскандер Абдуллаєв (Sberbank Investment Research)