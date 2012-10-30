Загальний обсяг біржових торгів в Україні за 9 місяців знизився до 182 млрд грн

Загальний обсяг біржових торгів в Україні за дев'ять місяців 2012 року становить 182 млрд грн, що на 18 млрд грн, або на 9% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як зазначили в комісії, найбільшою популярністю користувалися державні облігації, обсяг торгів по яких становив 108 млрд грн або майже 65% всього обороту. Обсяг торгів з акціями становив 19,9 млрд грн або близько 12% всіх угод. Трохи меншим попитом користувалися облігації підприємств та інвестиційні сертифікати.

Протягом січня-вересня п.р. обсяг зареєстрованих комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА пайових інвестиційних фондів знизився на 27 млрд грн - до 13,9 млрд грн, обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів збільшився на 6,6 млрд грн - до 11,8 млрд грн.