«Нафтогаз» викупив у «Дельта Банку» ОВДП на 5,245 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Дельта Банк» на суму 5,245 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, відповідні договори було підписано 23 жовтня 2012 року.

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні, 22 жовтня, був підписаний договір на викуп «Нафтогазом» у «Дельта Банку» ОВДП на суму 1,518 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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