Інвестори на світових фондових ринках чекають президентських виборів в США - експерти

Інвестори на світових фондових ринках, найімовірніше, спробують перечекати вісім днів, що залишилися до президентських виборів в США, не роблячи зайвих рухів доти, доки не стане ясно, хто буде головою нової адміністрації, і у них не з'явиться можливість оцінити наслідки з точки зору фінансових ринків. Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками Sberbank Investment Research.

При цьому аналітики відзначають, що "мляве зниження котирувань на поточному тижні - набагато ймовірніший сценарій, ніж бурхливе ралі". За їхніми словами, поряд з неоднозначними макроекономічними показниками і корпоративною звітністю додатковим приводом для занепокоєння є поява великого урагану на східному узбережжі США. Зокрема, вчора у зв'язку з тим, що розбурхана стихія дісталася до Нью-Йорка, торги на Уолл-стріт проводилися виключно в електронному режимі. "Цей фактор також обмежив обсяги торгів на міжнародних ринках", - відзначили аналітики. За їхніми словами, шторм піде з регіону до п'ятниці, тобто до того часу, коли буде опублікований найважливіший економічний індикатор цього тижня - щомісячний звіт із зайнятості поза сільським господарством. Трохи раніше, відзначили в Sberbank Investment Research, у четвер вранці, коли стане зрозуміло, якими насправді виявляться наслідки шторму - незначними, що дозволить інвесторам зітхнути з полегшенням, або важкими, що викличе ще більший неспокій - будуть опубліковані дані з промислового виробництва в Китаї, Європі та США.