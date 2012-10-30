Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 30 жовтня, знизився на 0,01% - до 875,04 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 127 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 34 млн грн, на строковому ринку - 92,9 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Центренерго" (-0,45%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,60% - до 321,54 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 177 млн ​​грн, з них на ОВДП припало 169,6 млн грн.