Мінфін залучив до держбюджету 1,106 млрд грн від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 30 жовтня, залучило до держбюджету 1,106 млрд грн, повідомляє міністерство.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

Так, Мінфін задовольнив 2 заявки на 5-річні держпапери, одну за 7-річними ОВДП і 3 заявки за 3-річними індексованими паперами.

Обсяг залучення за 5-річними ОВДП становить - 476,984 млн грн (дохідність - 14,3%), за 7-річними - 299,999 млн грн (дохідність - 14,3%), за індексованими ОВДП - 329 млн грн (дохідність - 9,3 %).

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 23 жовтня залучив до держбюджету 1,006 млрд грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

Раніше Мінфін повідомив, що в жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП - 16 і 23 жовтня. Інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Довідка УНІАН. На 30 жовтня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 187,13 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 95,393 млрд грн, банків - 75,49 млрд грн, нерезидентів - 6,09 млрд грн.