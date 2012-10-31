ФДМУ в листопаді виставить на продаж акції "Умань-" і "Харківгазу"
11:04, 31 жовтня 2012Фондовий ринок
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Фонд державного майна України переніс на листопад п.р. продаж 15,2641% держпакету акцій ПАТ "Уманьгаз" і 17,7% держпакету акцій ПАТ "Харківгаз", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 31 жовтня п.р.
Як зазначається в інформаційному повідомленні, держпакети планується виставити на фондових біржах.
Довідка УНІАН. ПАТ «Харківгаз» (м. Харків) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Харківській області.
ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Черкаській області.
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