ФДМУ в листопаді виставить на продаж акції "Умань-" і "Харківгазу"

Фонд державного майна України переніс на листопад п.р. продаж 15,2641% держпакету акцій ПАТ "Уманьгаз" і 17,7% держпакету акцій ПАТ "Харківгаз", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 31 жовтня п.р.

Як зазначається в інформаційному повідомленні, держпакети планується виставити на фондових біржах.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківгаз» (м. Харків) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Харківській області.

ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Черкаській області.