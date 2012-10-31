На держакції Харківської ТЕЦ-5 претендують дві компанії

На участь у приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 94,48% держпакета акцій однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей - ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» надійшло дві заявки, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ ).

У Фонді поки не розголошують назви компаній, що подали заявки. Конкурс відбудеться 7 листопада.

Нагадаємо, ФДМУ 17 жовтня оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 94,48% ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Початкова вартість виставленого на продаж пакету акцій підприємства становить 329 млн 400 тис. грн.

Згідно з додатковими умовами конкурсу передбачається, що до участі в ньому можуть бути допущені компанії, що здійснюють діяльність з видобутку та реалізації природного газу українського походження українським споживачам, які мають дозволи на використання надр із запасами газу українського походження категорії С1 і С2 загальним обсягом не менш 1 млрд кубометрів.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом 3 років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становить 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн ​​грн.