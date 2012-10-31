НКЦПФР затвердила порядок здійснення операцій РЕПО на фондових біржах

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 30 жовтня затвердила порядок здійснення на фондових біржах операцій РЕПО, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в комісії, цей порядок запроваджує основні вимоги до порядку здійснення операцій РЕПО на організаторах торгівлі, встановлює предмет і термін операцій РЕПО, умови таких договорів, реквізити, а також регламентує обов'язки і права бірж тощо.

Відповідно до затвердженого порядку, операція РЕПО визначається як «операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через певний термін за наперед обумовленою ціною, яка здійснюється на основі єдиного договору РЕПО». За кожною частиною операції РЕПО укладається окремий біржовий контракт. Операція РЕПО складається з двох взаємопов'язаних частин: перша частина операції РЕПО (купівля/продаж цінних паперів за певною ціною в обумовленій кількості на обумовлену дату) і друга частина операції РЕПО (продаж/купівля цінних паперів за обумовленою ціною на обумовлену дату в тій самій кількості, що визначена першою частиною операції РЕПО).

Затверджений порядок визначає, що договір РЕПО складається з двох взаємопов'язаних біржових контрактів. Термін між датами виконання першої і другої частин операції РЕПО (термін РЕПО) не може перевищувати одного року. Операції РЕПО на фондових біржах передбачають перехід права власності на цінні папери з моменту зарахування цінних паперів на рахунок покупця за кожною з частин операції РЕПО.

Предметом операції РЕПО на фондових біржах можуть бути виключно емісійні цінні папери, які перебувають у біржовому списку. Особливості здійснення операцій РЕПО з державними цінними паперами визначаються законодавством. Перелік цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі, затверджується біржовою радою за узгодженням з Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Додаткові вимоги до цінних паперів, які можуть бути предметом операції РЕПО на фондовій біржі, визначаються правилами фондової біржі.

Облігації можуть бути предметом операції РЕПО, якщо термін їх погашення не наступає протягом терміну здійснення операції РЕПО.

Біржові контракти, укладені на фондовій біржі за операціями РЕПО, виконуються за принципом «постачання цінних паперів проти оплати», який реалізується відповідно до законодавства.

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