Відновлення торгів на біржах США має повернути життя на світові ринки акцій – експерт

Відновлення торгів на біржах США має повернути життя на світові ринки акцій, хоча, можливо, й не відразу.

Такий прогноз висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, «тепер публікація економічних даних може бути зустрінута умовами достатньої ліквідності, що має зробити реакцію ринку на новини ефективнішою».

Як відзначив П.Ільяшенко, велика частка новинних приводів, які є традиційними для початку місяця, припаде на четвер і п'ятницю. В середу слід звернути увагу на публікацію Chicago PMI о 16:45 за Києвом. Історичні дані говорять про те, що значення цього індикатора з гідною подиву регулярністю зумовлює значення загальнонаціонального ISM PMI.

Водночас, вважає аналітик, в Україні варто стежити за подіями на міжбанківському кредитному ринку. На даний момент ринок акцій чекає консолідація, успішно почата в ході вчорашніх торгів. Проте якщо міжбанківські ставки не підуть униз хоч б до кінця тижня, то про продовження зростання індексу UX в короткостроковій перспективі можна буде забути.

Як повідомляв УНІАН, фондові біржі NYSE Euronext і NASDAQ через ураган «Сенді» скасували торги 29 і 30 жовтня.

Число жертв урагану "Сенді" у США і Канаді становить 50 чоловік. Раніше в країнах Карибського басейну стихія забрала життя більш як 60 чоловік. Збиток від урагану вже оцінюється у 20 млрд дол. Число споживачів, що залишилися без електрики у східних штатах США, сягнуло 8,2 мільйона чоловік.

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