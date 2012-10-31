Крюківський ВБЗ планує отримати контроль над Гомельським ВБЗ

Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук, Полтавська обл.) планує в 2013 році отримати контроль над Гомельським вагонобудівним заводом (Білорусь).

Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

За його словами, на сьогоднішній день Крюківський вагонобудівний завод володіє 15% акцій у створеному в 2011 році в Білорусі підприємстві.

«У нас є шляхи нарощування пакета. Хочемо володіти контрольним пакетом акцій заводу. Білоруська сторона не заперечує», - сказав В.Приходько.

Він також зазначив, що рішення про купівлю додаткового пакета акцій акціонери КВБЗ ухвалять на зборах у квітні 2013 року.

«Все вирішимо на зборах акціонерів. Подивимося на кількість прибутку від 2012 року, і думаю, що купимо їхні акції», - сказав В.Приходько.

Він також зазначив, що роботу зі створення спільного підприємства з Гомельським вагоноремонтним заводом, на базі якого створено спільне підприємство, Крюківський вагонобудівний завод почав п'ять років тому на правах партнерства зі спільного виробництва пасажирських вагонів.

«Це був вагоноремонтний завод, а став вагонобудівний. Спочатку організували спільне виробництво, а потім спільне підприємство», - сказав В.Приходько.

Нагадаємо, що Білорусь і українське ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна) виступили засновниками нового вагонобудівного підприємства – ЗАТ «Гомельський вагонобудівний завод». Нове спільне підприємство випускатиме всі типи пасажирських вагонів. Український завод поставлятиме кузови й візки, а гомельський – займеться інтер'єром і остаточним будуванням вагонів. Також планується, що виробництво низки виробів буде перенесено з України до Білорусі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини й візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.