Український фондовий ринок у середу зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 31 жовтня, підвищився на 1,21% – до 885,62 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становить 96,8 млн грн, з них на фондовому ринку – 37 млн грн, на строковому ринку – 59,5 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Центренерго» (+3,72%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,14% – до 328,41 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становить 243,4 млн грн.