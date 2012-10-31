Український фондовий ринок знову відзначився оптимістичним настроєм – експерт

Український фондовий ринок у середу, 31 жовтня, знову відзначився оптимістичним настроєм гравців.

Про це сказала в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її інформацією, максимальна купівельна активність на Українській біржі припала на початок дня. У другій половині сесії трейдери вирішили частково вийти з паперів, і індекс UX розгубив велику частину завойованих позицій. Вочевидь, інвесторів дещо розчарувало різноспрямоване відкриття американських майданчиків. Сьогодні перший торговий день у США, оскільки у понеділок і вівторок біржі були закриті через ураган «Сенді».

Як повідомила аналітик, найбільшим зростанням серед паперів індексного кошика Української біржі в середу відзначилися акції «Центренерго» (+3,72%), «Донбасенерго» (+1,94%) і «Мотор Січі» (+1,69%). На негативній території завершили день папери Алчевського МК (-1,04%), Авдєєвського КХЗ (-0,67%), «Укрсоцбанку» (-0,32%).

За словами Я.Лаврик, у фокусі гравців у середу були корпоративні звіти європейських і американських компаній, а також низка другорядних статданих з Європи і США. Зокрема, непоганими виявилися дані щодо роздрібного продажу в Німеччині. На рівні очікувань вийшли споживчі ціни у єврозоні. Водночас рівень безробіття у зоні обігу єдиної валюти у вересні розчарував ринки. Вже ближче до закриття торгів на Українській біржі були опубліковані дані щодо індексу ділової активності в обробній промисловості Чикаго PMI. Показник становить 49,9 у жовтні проти прогнозу 51,0.

Що стосується корпоративного сектора, відзначила аналітик, то сьогодні свої фінансові результати оприлюднили компанії Total, Deutsche Lufthansa, Air FRANCE-KLM, General Motors і MasterCard. Більшість фінансових показників перевершили прогнози. Завтрашній день обіцяє бути багатим на макростатистику, серед якої варто виділити дані компанії по ADP щодо зайнятості у США.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 31 жовтня, зріс на 1,21% – до 885,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 96,8 млн грн.

Індекс ПФТС піднявся на 2,14% – до 328,41 пункта. Загальний обсяг торгів становив 243,4 млн грн.