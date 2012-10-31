Уряд затвердив перелік вугільних активів, які підлягають приватизації

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 19 вересня 2012 р. №987 затвердив перелік вуглевидобувних підприємств, які підлягають приватизації в 2012-2014 рр., повідомляє урядовий сайт.

Відповідно до затвердженого плану, на приватизацію планується виставити відособлені підрозділи "Шахтоуправління "Нововолинське" (м.Нововолинськ), "Шахта "Бужанська" (м.Нововолинськ), "Шахта №9 "Нововолинська" (м.Нововолинськ), "Шахта імені Абакумова" (м.Донецьк), "Шахта імені Калініна" (м.Донецьк), "Шахта "Жовтневий рудник" (м.Донецьк), "Шахта імені Челюскінців" (м.Донецьк), "Шахта "Моспінська" (м.Моспіне), "Шахта імені В.М. Бажанова" (м.Макіївка), Шахтоуправління імені В.І. Леніна (м.Макіївка), "Шахта "Калинівська-Східна" (м.Макіївка), "Шахта "Ясинівська-Глибока" (м.Макіївка), "Шахта "Північна" (м.Макіївка), "Шахта "Холодна Балка" (м.Макіївка), "Шахта імені С.М. Кірова" (м.Макіївка), "Шахта "Чайкине" (м.Макіївка), "Шахта "Бутовська" (м.Макіївка), "Шахта "Димитрова" (м.Димитров), "Шахта "Центральна" (м. Димитров), "Шахта "Родинська" (м.Димитров), "Шахта Стаханова" (м.Димитров), "Шахта імені В.І. Леніна " (м.Горлівка), "Шахта імені М.І. Калініна " (м.Горлівка).

На приватизацію також планується виставити структурні підрозділи "Шахтоуправління імені К.А. Румянцева" (м.Горлівка), "Шахта імені А.І. Гайового" (м.Горлівка), "Шахта "Булавинська" (м.Єнакієве), "Шахта "Ольховатська " (смт. Ольховатка, м.Єнакієве), "Шахта "Вуглегірська" (м.Вуглегірськ), "Шахта "Єнакіївська" (м.Єнакієве), "Шахта "Полтавська" (м.Єнакієве), "Шахта імені Карла Маркса" (м.Єнакієве), відособлені підрозділи "Шахтоуправління імені 17 Партз'їзду" (м.Шахтарськ), "Шахтоуправління імені Л.І. Лутугіна " (м.Торез), "Шахтоуправління "Волинське" (смт.Розсипне, м. Торез), технічні одиниці "Шахта "Зоря" (смт Північне, м.Сніжне), "Шахта "Ударник" (м.Сніжне), ПАТ "Шахтоуправління "Донбас" (м.Донецьк).

У Луганській області також планується виставити на продаж відособлені підрозділи "Шахта "Лутугинська" (смт.Георгіївка, Лутугинського району), "Шахта імені XIX з'їзду КПРС" (смт. Біле, Лутугинського району), "Шахта "Черкаська" (м. Зимогір’я, Слов’яносербського району), "Шахта "Фащівська" (смт. Фащівка, Перевальського району), "Шахта "Вергелівська" (смт. Вергулівка, м. Брянка), "Шахта "Никанор-Нова" (м.Зоринськ Перевальського району), "Шахта імені Артема" (м.Артемівськ Перевальського району), "Шахта "Першотравнева" (м.Золоте, м. Первомайськ), "Шахта "Золоте" (м.Золоте, м.Первомайськ), "Шахта "Карбоніт" (м. Золоте, м. Первомайськ), "Шахта "Тошківська" (смт. Тошківка, м.Первомайськ), "Шахта "Ломоватська" (м.Брянка), "Шахта "Краснолучанська" (м. Красний Луч), "Шахта імені "Известий" (м. Красний Луч), "Шахта "Хрустальська" (м. Вахрушеве, м. Красний Луч), "Шахта "Краснокутська" (м.Красний Луч), "Шахта "Міусинська" (м.Красний Луч), "Шахта "Новопавлівська" (м.Красний Луч), "Шахта "Княгинінська" (м.Красний Луч), "Шахта "Крепинська" (смт Крепенський, м. Антрацит), "Шахта імені Г.Г. Капустіна" (м. Привілля, м.Лисичанськ), "Шахта "Привільнянське" (м.Привілля, м.Лисичанськ), "Шахта "Новодружеськая" (м. Новодружеськ, м. Лисичанськ).

У Львівській області також планується виставити відособлений підрозділ "Шахта "Межирічанська" (м.Червоноград), "Шахта "Відродження" (с. Межиріччя, Сокальського району), "Шахта "Великомостівська" (м. Червоноград), "Шахта "Червоноградська" (м.Червоноград) та ін.