Жовтень для індексу UX виявився найгіршим місяцем в поточному році - експерти

Жовтень (-12%) для індексу UX виявився найгіршим місяцем у поточному році після травня (-26%).

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, після падіння на 30% у жовтні 2008 року минулий жовтень також виявився найгіршим за всю посткризову історію Української біржі. Падіння промвиробництва, наближення виборів, зростання девальваційних очікувань призвели до падіння українських акцій. Навіть найстійкіший папір «Мотор Січ» втратила в жовтні 8,6% вартості. Кількість відкритих контрактів за грудневим ф'ючерсом знову зросла до рекордної позначки - 73,5 тис., що вказує на зростання волатильності найближчими сесіями. Однак, на відміну від минулого тижня, коли всі ставили на падіння індексу, нинішня ситуація не є такою однозначною.

Як відзначають аналітики, навіть незважаючи на відсутність освітлення на деяких вулицях Нью-Йорка, ринки США в середу відкрилися вперше після урагану. Хоча S&P 500 практично не змінився, за підсумками жовтня індекс знизився на 1,9%. У Європі ЄЦБ опублікував дані опитування по кредитуванню. У третьому кварталі 2012 року збільшилася кількість банків, які посилили умови надання кредитів. Це відбулося через погіршення економічних очікувань у найближчі два квартали. За відсутності кредитного імпульсу в економіки єврозони мало шансів на відновлення. Stoxx-600 знизився на 0,5%, проте за місяць зріс на 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 31 жовтня, зріс на 1,21% - до 885,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 96,8 млн грн.

Індекс ПФТС піднявся на 2,14% - до 328,41 пунктуа Загальний обсяг торгів становив 243,4 млн грн.