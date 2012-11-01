Експерт: уповільнення світової економіки сходить нанівець

Уповільнення світової економіки стає ще більш плавним і сходить нанівець.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «1 листопада, традиційно для першого дня місяця, ринки чекають публікації індексів ділової активності PMI у промисловості. Єдина відмінність від стандартного шаблону полягає в тому, що сьогодні в Європі вихідний, тому європейські індекси будуть опубліковані завтра. Поки що до відкриття торгів на Українській біржі вже знаємо дані з Китаю, а впродовж дня будуть цікаві дані зі Сполучених Штатів: ISM Manufacturing PMI і рівень зайнятості».

Як підкреслив аналітик, у Китаї виходять дві версії промислового PMI: офіційний, який приділяє більше ваги великим компаніям з держпідтримкою, і розраховується банком HSBC, порівняно з перевагою невеликих компаній. Результати такі: офіційний індекс вище позначки 50, що вказує на зростання активності, HSBC Final Manufacturing PMI, теж зріс, але з 49,1 до 49,5.

П.Ілляшенко зазначив, що «український ринок акцій вже другий день перебуває в консолідації. У вівторок ринок безуспішно намагався скоректуватися, у середу зростання більш ніж на 3% перетворилося на зростання всього на 1,2%. Причиною стало, звичайно, не очікуване зниження ВВП у третьому кварталі 2012 року і навіть не високі процентні ставки на міжбанківському ринку. Поки що через суто технічну ситуацію, індексом UX буде важко закріпитися вище 900 пунктів, завдання - утриматися вище 800 пунктів».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 31 жовтня, зріс на 1,21% - до 885,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 96,8 млн грн.

Індекс ПФТС піднявся на 2,14% - до 328,41 пункта. Загальний обсяг торгів становив 243,4 млн грн.