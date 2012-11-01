Український ринок акцій демонструє значне зниження

На українському ринку акцій у четвер, 1 листопада, спостерігається значне зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 12:00 знизився на 4,28% - до 847,71 пунктів. Загальний обсяг угод становив 43 млн грн, з них на фондовий ринок прийшлось 7,4 млн грн. Серед лідерів зниження - акції «Азовсталі» (-6,28%).

Водночас, на європейських ринках акцій у четвер спостерігається підвищення. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,24% - до 5796,34 пункта, німецький DAX підвищився на 0,11% - до 7268,69 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,06% - до 3431,40 пункта .

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