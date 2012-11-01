Sadovya Group очолив її найбільший акціонер

Варшава. Найбільший акціонер української вугледобувної компанії Sadovya Group Олександр Толстоухов замінив на посаді генерального директора компанії Сергія Синявського, призначеного на цю посаду в червні поточного року.

Згідно з повідомленням Sadovya Group на Варшавській фондовій біржі, С.Сінявській залишиться працювати в компанії радником правління.

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник українського Ощадбанку та низки міжнародних компаній, серед яких одна з найвідоміших аудиторських компаній у світі Ernst & Young, Сергій Синявський замінив на посаді генерального директора (SG) Юрія Пінковського.

До цього призначення С.Сінявській також працював на міжнародну компанію Exigen Services (штаб-квартир у Сан-Франциско, США) займається розробкою глобальних технологічних рішень для бізнесу, і на компанію EastOne Group.

Нагадаємо, у жовтні поточного року вартість паперів Sadovya Group на Варшавській фондовій біржі впала за два дні близько на 40%, досягнувши історичного мінімуму її ціни з моменту дебюту в грудні 2010 року через повідомлення про тимчасове припинення видобутку вугілля, який було викликано слабким попитом.

На останньому закритті акції компанії коштували 2,75 злотих, що більш, ніж на 70% менше ціни розміщення, але незначно вище історичного мінімуму на рівні 2,44 злотих за акцію, який було досягнуто 23 грудня п.р.

Довідка УНІАН. Після дебюту наприкінці 2010 року на Варшавській фондовій біржі Sadovaya Group у минулому році збільшила продаж вугілля на 15% до 1,264 млн тонн при зростанні видобутку на 70% до 475 тис. тонн. Минулого року компанія збільшила чистий прибуток на третину до 10,3 млн доларів на тлі зростання виручки майже на 40% до 90,1 млн доларів.

За останніми даними, 75% акцій компанії належить Connektico Ventures Ltd, власниками якої були засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецуріна (49%). Решта акцій - free float.