«Донецьксталь» збільшила частку в Ясинівському КХЗ до 89,28%

Великий український виробник металопродукції «Донецьксталь - металургійний завод» збільшив свою частку в «Ясинівському коксохімічному заводі» (м.Макіївка, Донецька обл.) на 2,7% - до 89,282%, йдеться у повідомленні коксохіму.

Згідно з повідомленням, станом на 25 жовтня «Донецьксталь - металургійний завод» володіє 297 834 566 акціями Ясинівського коксохімічного заводу, що збільшило її частку до 89,282% з 86,6011% статутного капіталу ЯКХЗ.

Компанія не повідомляє про суму, заплачену за пакет, та інші деталі угоди.

Як повідомляв УНІАН, «Донецьксталь» в першому півріччі 2012 року скоротила чистий прибуток до 555,3 млн грн з 872,1 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь» - металургійний завод» разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.