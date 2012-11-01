СМВУ прогнозує консолідацію молочного ринку в найближчі п'ять років

Молочний ринок України в найближчі п'ять років чекають консолідаційні процеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на всеукраїнській конференції «Молочний бізнес-2012» заявив голова ради директорів Союзу молочних виробнику України (СМВУ) Вадим Чагаровський.

«Надалі тенденція нашого молочного ринку - це консолідація. І я думаю, що протягом найближчих п'яти років ми почуємо новини про поглинання, злиття, покупках», - повідомив він.

За словами експерта, ринок вважається консолідованим, якщо три найбільших гравця контролюють 50% ринку. Що стосується України, то, за оцінкою В.Чагаровського, на сьогодні п'ять найбільших виробників об'єднують 33% частки ринку.

Він також відзначив зростання виробництва молочної продукції за підсумками першого півріччя 2012 року.

«Вперше з 2007 року у нас відбулось зростання виробництва молочної продукції у порівнянні з попереднім роком», - повідомив він.

За його словами, за перші шість місяці 2012 року зростання виробництва молока становило 3%. До того зниження обсягів виробництва спостерігалося тільки в сегменті сирів і кисломолочних продуктів.

Нагадаємо, в Україні за підсумками січня-вересня 2012 виробництво рідкого обробленого молока збільшилося на 6,2%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становило 6297 тис. тонн. Виробництво жирних сирів за 9 місяців знизилося на 8,3% - до 125 тис. тонн.