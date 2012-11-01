ДІУ планує випустити до грудня іпотечні та корпоративні облігації

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує до грудня поточного року випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і корпоративні облігації на 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук на прес-конференції у четвер.

«Ми плануємо до кінця року (випустити іпотечні та корпоративні облігації - УНІАН). Ми плануємо раніше, до грудня », - уточнив керівник ДІУ.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) планує в поточному році випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і облігації під державну гарантію на 2 млрд грн.

До того ж у травні 2011 року Державна іпотечна установа планувала в першому півріччі 2012 року випустити корпоративні облігації на 1 млрд грн під державну гарантію та іпотечні облігації на 500 млн грн.

Раніше випуск корпоративних облігацій під державну гарантію на 1 млрд грн та іпотечних облігацій на 200 млн грн планувалося здійснити в 2011 році.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.