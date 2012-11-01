Київ випустить внутрішні облігації на 2 млрд грн

Київрада дозволила столиці здійснити внутрішні запозичення на суму 2 млрд грн шляхом випуску трирічних облігацій з річною ставкою не вище 15-25%.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 80 із 106 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко повідомив, що внутрішні запозичення здійснюються з метою погашення векселів Києва, випущених у 2009-2010 роках для погашення різниці в тарифах за тепло.

«Сьогодні був підписаний Президентом України закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, який, як виняток, дозволяє місту Києву замінити векселі, випущені у 2009-2010 роках, на облігації внутрішньої муніципальної позики. У зв'язку з цим пропонується дозволити адміністрації випустити облігації внутрішньої позики», - сказав Р.Крамаренко.