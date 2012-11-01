Обсяг торгів на Українській біржі в жовтні збільшився на 25,5%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі в жовтні ц.р. збільшився порівняно з попереднім місяцем на 25,5% - до 2 млрд 52 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за місяць виріс на 27% і становить 1 млрд 153 млн грн, обсяг торгів цінними паперами в жовтні виріс на 23,5% - до 898,5 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 735,3 млн грн).

У жовтні Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 12,13% - до 885,62 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції "Азовсталь", вплив яких становив 31,33 індексних пункта, "Райффайзен Банк Аваль" (-22,09 пункта) і "Центренерго" (-17,62 пункта).

Лідерами обороту в жовтні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів яких становив 68 млн грн, на другому місці "Центренерго" - 42,8 млн грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" - 15,9 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 32%, 20,14% і 7,5% відповідно.

У жовтні успішно завершилися розміщення облігацій ТОВ "Інсайт-Капітал" серії С, серії D, ТОВ "КУА "Еско Капітал" серії A, серії B, серії C, на загальну суму 37,2 млн грн.

Всього в жовтні розмістилося облігацій на загальну суму 141 млн грн.