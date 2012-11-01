На фондовій біржі "Перспектива" обсяг торгів виріс удвічі

На фондовій біржі «Перспектива» у жовтні 2012 р. було укладено 11 тис. договорів на загальну суму 19,44 млрд грн, що в 2 рази більше вересня, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Таким чином, як відзначають на біржі, за обсягами торгів "Перспектива" сьогодні займає перше місце серед українських бірж з часткою загального біржового обороту 79%.

Як відзначають в прес-службі, з початку року обсяг торгів на біржі становив 85,12 млрд грн (45% загального біржового обороту в Україні). Біржа посіла перше місце за показником обсягу торгів за 10 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР, в розрізі фінансових інструментів ринкова частка біржі становить за січень-жовтень 2012 року: за ОВДП - 46%, за облігаціями підприємств - 31%, за акціями - 46%, за інвестиційними сертифікатами - 85%, за опціонними сертифікатами - 90%, за терміновим контрактами - 40%; за жовтень 2012 року: за ОВДП - 88%, за облігаціями підприємств - 40%, за акціями - 9%, за інвестиційними сертифікатами - 37%, за опціонними сертифікатами - 84%, за терміновими контрактами - 67%.

За обсягом торгів на біржі в жовтні лідирували державні облігації України (84,25%), облігації підприємств (2,86%) і строкові контракти (12,07%). При цьому 2,43% суми торгів проведено на ринку заявок, 83,87% - на адресному ринку, 1,58% - на ринку розміщення, 0,05% - на ринку похідних (по опціонним сертифікатам), 12,07% - на строковому ринку (за ф'ючерсними контрактами, яких за місяць було укладено 1257878).

Порівняно з вереснем обсяг торгів ОВДП виріс в 2,3 раза, строковими контрактами - на 43,2%, облігаціями місцевих позик - на 13,4%; обсяг торгів облігаціями підприємств зменшився на 5,4%, опціонними сертифікатами - на 11, 6%, інвестиційними сертифікатами - на 30,0%, акціями - на 46,7%.

Кількість членів біржі станом на 31 листопада 2012 р. становитиме 105 торговців цінними паперами. У жовтні членство на біржі отримали АТ "Райффайзен Банк Аваль", ТОВ "Фінком-Інвест", ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ "КБ "Надра".