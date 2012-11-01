Надходження від приватизації становлять 5,7 млрд грн - майже 57% річного плану

Надходження від приватизації за 10 місяців поточного року, за оперативними даними (станом на 25 жовтня), становлять 5 млрд 662 млн гривень, що становить 56,62% від річного плану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією прес-служби ФДМУ, в цей же період надходження від оренди становлять 878,9 млн гривень, що становить 105% від плану. Надходження дивідендів становлять 570,8 млн гривень (206,8% від плану).