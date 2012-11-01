Індекс Української біржі знизився на 2,78%, індекс ПФТС - на 0,51%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 1 листопада, знизився на 2,78% - до 860,99 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 94,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,7 млн грн, на строковому ринку - 66 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються стали цінні папери «Райффазен Банку Аваль» (-5,57%), "Укрсоцбанку" (-5,40%), "Мотор Січі" (-3,04%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,51% - до 326,73 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 236,7 млн ​​грн.