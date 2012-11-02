Fitch присвоїло рублевим облігаціям Альфа Укрфінанс рейтинг «B-(EXP)»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску рублевих облігацій Альфа Укрфінанс (Росія), очікуваний довгостроковий рейтинг «B-(EXP)» і очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4 (exp)». Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, випуск має гарантію від ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) («B-»/прогноз «Стабільний»).

У повідомленні зазначається, що облігації будуть випущені терміном на три роки, і надходження від емісії використають винятково з метою «Альфа-Банку Україна». Гарантія від «Альфа-Банку» Україна є безвідкличним зобов'язанням банку щодо виконання зобов'язань емітента, включаючи відсоткові платежі, погашення основної суми боргу до того, як настане строк, та викуп облігацій до початку терміну погашення (за наявності у власників облігацій такого права), якщо емітент не задовольняє повністю вимоги власників.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2012 року президент, головний керуючий директор ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) Олександр Луканов повідомив, що «Альфа-Банк» (Україна) вивчає можливість виходу на російський ринок з випуском облігацій в рублях або доларах США в 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становлять 27,457 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,493 млрд грн, зобов'язання - 23,374 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,082 млрд грн.

«Альфа-Банк» (Київ) у січні-вересні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток у 2,5 рази - до 30,892 млн грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».