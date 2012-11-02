На українському ринку акцій спостерігається зниження

На українському ринку акцій у п'ятницю, 2 листопада, спостерігається зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 11:30 знизився на 1,28% - до 849,94 пункта. Загальний обсяг угод становив 12,9 млн грн, з них на фондовий ринок припало 11,2 млн грн. Серед лідерів зниження - акції «Укрнафти» (-3,98%).

На європейських ринках акцій у п'ятницю також спостерігається спад. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,14% - до 5853,48 пункта, німецький DAX знизився на 0,15% - до 7324,83 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,28% - до 3465,74 пункта.