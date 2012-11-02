«Електрохімпром» планує випустити облігації на 20 млн грн

Виробник металевих порошків підприємство «Електрохімпром» (Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ) має намір випустити облігації на суму 20 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про випуск цінних паперів було прийняте на загальних зборах акціонерів підприємства 30 жовтня.

Підприємство має намір провести публічне розміщення 20 тис. штук іменних простих облігацій у бездокументарній формі. Розміщення цінних паперів проводитиметься на фондовій біржі «Перспектива» без залучення андеррайтера.

Кошти, отримані в ході розміщення, планується спрямувати: 50% - придбання вихрового помольного комплексу для виробництва мідного ультрадисперсного порошку, 25% - придбання пересувний азотної установки і установки для виробництва дистильованої води в промислових обсягах, 25% - придбання трансформаторної підстанції.

Довідка УНІАН. ТОВ «Електрохімпром» засноване в листопаді 2011 року. Підприємство спеціалізується на виробництві електролітичного стабілізованого мідного порошку марок ПМС.