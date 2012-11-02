Український фондовий ринок натрапив на сильну хвилю фіксації прибутку - експерти

Український фондовий ринок натрапив на першу сильну хвилю фіксації прибутку інвесторами, які купували на ринку минулого тижня і цього понеділка. Про це УНІАН повідомили в компанії з управління активами "Кінто".

"Якщо індекс втримається вище позначки 800 у найближчі торговельні сесії, найімовірніше, ринок продовжить рости найближчими місяцями", - повідомили в компанії. За словами аналітиків, ринок сьогодні навряд чи "буде особливо активним, враховуючи, що більшість спекулянтів, особливо тих, які вчора закривали позиції, не будуть мати ніякого бажання входити в ринок напередодні вихідних". На думку аналітиків "Кінто", навіть оприлюднена позитивна статистика щодо ринку праці в США навряд чи спровокує які-небудь серйозні рухи на ринку. "Надалі значно більше залежатиме від загального стану фінансового сектора України. Якщо Нацбанк дозволить більшу девальвацію гривні, ліквідність в системі зросте, ставки впадуть, плюс Україна піде на необхідні кроки для досягнення домовленості з МВФ, інтерес інвесторів до дешевих активів на ринку може почати повертатися і зростання отримає серйознішу фундаментальну підтримку ", - відзначають в компанії.

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 1 листопада, знизився на 2,78% - до 860,99 пункта, зниження на ринку триває і сьогодні.