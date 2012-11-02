Індекс Української біржі знизився на 1,84%, індекс ПФТС - на 0,38%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 2 листопада, знизився на 1,84% - до 845,16 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 55,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,6 млн грн, на строковому ринку - 35 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-4,47%), "Укрсоцбанку" (-2,86%), "Азовсталі" (-2,67%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,38% - до 325,50 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 131,8 млн грн, з них на ОВДП припало 125,6 млн грн, на облігації підприємств - 6 млн грн.