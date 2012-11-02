Майно держпідприємств-банкрутів продаватимуть на спецаукціонах

Міністерство юстиції України затвердило порядок організації аукціонів з продажу майна підприємств-банкрутів, в яких держава є повним власником або з часткою участі в статутному капіталі більше 50%.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі Мін'юсту.

Як сказано у повідомленні, замовником аукціону виступає керівник санації або ліквідатор підприємства, призначений господарським судом. Замовник вибирає організатора аукціону та погоджує свій вибір з Міністерством юстиції.

Організатором аукціону, як сказано в наказі, можуть бути юридичні особи, які мають право продавати майно з аукціонів і мінімум трирічний досвід проведення таких продажів. Оцінюються також технічні можливості і пропозиції щодо оплати за проведення аукціону. Не можуть бути організаторами аукціону зацікавлені особи, кредитори і замовники аукціонів.

Оголошення про дату проведення аукціону, як випливає з наказу Мін'юсту, повинно бути опубліковано на офіційному сайті Міністерства та на сайті підприємства-банкрута не пізніше, ніж за три місяці.

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції та його територіальні органи почали фактичне виконання повноважень з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства. Одночасно набули чинності всі нормативно-правові акти Мін'юсту з питань банкрутства, які регламентують порядок реалізації міністерством нових повноважень.