Компанія «Стандарт С» сконцентрувала 21,18% акцій «Уманьгазу»

Будівельна компанія «Стандарт С» (м. Київ), після продажу фізичною особою 13,48% акцій газопостачального підприємства «Уманьгаз», сконцентрувала 21,18% акції цього підприємства.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Уманьгаз», яке оприлюднено на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, НАК «Нафтогаз України», що також є одним із акціонерів підприємства «Уманьгаз», зменшив кількість акцій з 40,26% до 25%, передавши 15,26% акцій Фонду державного майна України для продажу через біржу, що запланована на листопад поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переніс на листопад п.р. продаж 15,2641% держпакету акцій ПАТ «Уманьгаз».

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.