Шанси на продовження зростання українських акцій збереглися - експерт

Відскік на українському ринку акцій відбувся, але шанси на продовження зростання збереглися.

Так охарактеризував ситуацію на вітчизняних фондових майданчиках аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, принциповим результатом минулого торговельного тижня стало те, що індекс UX зміг утриматися вище рівня 800 пунктів. Зі свого боку, ф'ючерси на американський S&P 500 не опустилися нижче позначки 1400.

Як вважає П.Ілляшенко, «американські ринки також зберегли шанси на те, щоб продовжити проторговку (горизонтальний внутрішньоденний тренд - УНІАН) ближче до максимальних рівнів року без попередньої корекції. Ризики останньої можна буде оцінити, судячи із динаміки акцій Apple, які в п'ятницю напередодні закрилися нижче своєї 200-денної середньої».

За прогнозами аналітика, у разі продовження стрімкого падіння Apple тиск на індекси широкого ринку буде збільшуватися. Інформаційні приводи, такі як G20 та вибори президента Сполучених Штатів, вступлять у гру вже завтра.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 2 листопада, знизився на 1,84% - до 845,16 пункта. Загальний обсяг торгів становив 55,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,38% - до 325,50 пункта. Загальний обсяг торгів становив 131,8 млн грн.